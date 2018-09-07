Dijital sanayiye yerli yol arkadaşı

Dünyadaki üretim anlayışını yeniden şekillendiren Endüstri 4.0'ın kritik sektörlerinden olan 3D yazıcı
teknolojisinde Türk firmaları da artık söz sahibi. İstanbul Teknik Üniversitesi
ARI Teknokent'te faaliyet gösteren OO-Kuma, 3D yazıcı endüstrisinde makine, yazılım ve malzeme geliştiricisi olarak yüksek katma değerli ürünler geliştirmeyi başardı. Şirket, ulaştığı teknoloji sayesinde Türkiye
'deki KOBİ
'lerin Endüstri 4.0 yolculuğunda da en yakın yol arkadaşı olarak konumlanıyor. KOBİ'lerin yedek parça tedarikinden, yenilikçi tasarımlarının hayata geçmesine kadar birçok alanda hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunan OO-Kuma, Türk şirketlerine küresel rekabette güçlendirecek enstrümanlar sunuyor. İKİ FİRMADAN BİRİ OLDU
Geldiği nokta itibarıyla küresel filament pazarında da öne çıkan üreticilerden olan OO-Kuma, hammaddedeki deneyimini 'Katana' ile yazıcı üretimine taşıdı. Endüstriyel kullanımlar için geliştirilen Katana, çalışır çalışmaz ısınan baskı platformu, otomatik kalibre sistemi ile firmalara ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu yazıcıyla birlikte dünyada kendi malzeme ve cihazını üretebilen iki firmadan biri olan firma, ekibi hammadde geliştirirken edindikleri deneyimi yazıcılarının üretim sürecine aktardıklarını belirtiyor. Pazarda oldukları sürede birçok makine kullanan ve test eden firma kendi karşılaştıkları ve müşterilerinin karşılaştıkları sorunlara yönelerek Katana ile bu problemlere kesin çözüm getirdi. Girişimin arkasında ise aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Malzeme Mühendisi Arda Kocaman ile Makine Mühendisi Gökhan Gönültaş var. 3D yazıcıların neredeyse bütün endüstrilerde kullanıldığına dikkati çeken Arda Kocaman "Mekanik, elektronik ve yazılımın tamamı elimizden çıkıyor, bünyemizde geliştiriyoruz. İlgili konularda uluslararası patentler ile korumamız mevcut ve bunu kullanıyoruz. Ve her şeyi anahtar teslim, tek yerden teslim ediyoruz. Bu seviyede, bu teknolojide yurt dışında birkaç firma var onlardan biri de biz olduk" açıklamasını yapıyor. GARAJ FİRMASI OLARAK ÇIKTI
Kocaman bugünlere nasıl geldiklerini şu sözlerle ifade ediyor: "2014'te sanayinin içindeki bir garaj
firması olarak başladığımız serüvenimize devam ediyoruz. İlk yıllarda aslında kullanıcı olarak başladık. Ama bu teknoloji ile tanımış olduk. Gördük ki, malzeme boyutu 3D Yazıcıların geldiği noktaya göre iyi durumda değil. Biz de bu alandaki boşluğa yöneldik. Yatırımımızı tamamladıktan sonra üretime geçtik hemen ardından da yurtdışına satışa başladık. Daha sonrasında ise yurt içine de satmaya başladık. Bu arada, 'Bu kadar kalite yerli olamaz' diye tepkiler almaya başladık. ürkçe site açtık, Türk firması olduğumuzu Her yerde anlatmaya çalışıyoruz."