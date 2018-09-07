Döviz kredileri yapılandırılıyor

Yüksek döviz kuru üzerinden reel sektöre yönelik yapılan saldırıya karşı önemli bir önlem daha hayata geçirildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, mayısta yapılan düzenlemeyle belirli istisnalar dışında, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan şirketlere döviz gelirleriyle orantılı büyüklükte döviz kredi kullandırılması sınırının getirildiğini söyledi. Aydın, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan şirketlerin, döviz gelirleri yoksa döviz kredisi kullanamayacağını anımsatarak, "Ayrıca her durumda dövize endeksli krediler yasaklandı. Düzenlemeden sonra, bu nitelikteki işletmeler bu tür kredilerini vadesinde kapatacak veya TL'ye dönecek. Mayıstan sonra kurlar düşükken bu tür kredilerini kapatan veya TL'ye dönenler açısından durum oldukça makul bir düzeye gelmiştir" dedi

ANAPARA ARTIŞI YOK

Merkez Bankası'nın, ağustos sonunda yaptığı bir duyuruyla bu uygulamaya açıklık getirdiğine dikkat çeken Aydın, "Bu düzenlemeyle döviz kredisi bakiyesi 15 milyon doların altında olan işletmelerin döviz kredileri veya dövize endeksli kredileriyle ilgili kredi anapara tutarında bir artış yapılmaması kaydıyla temdit/vade uzatımı/ ödeme planı de��işikliklerin yapılması mümkün kılınmıştır. Bunun anlamı, anapara ve borç toplamı 15 milyon doların altında kalmak üzere döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin orijinal nitelikleri ile yapılandırılabileceğidir. Böylece bu tür borcu olan işletmeler cari döviz kurundan dövize dönmek zorunda kalmayacak. Bu durum döviz talebi yoluyla döviz kuru üzerinde baskıyı sınırlandıracak" diye konuştu.

MİLLİ PARAYA TEŞVİK

Hükümetin TL mevduatta stopajı düşürmesi ile ilgili düzenlemeyi de değerlendiren Aydın, "Temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi. Ayrıca, kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'LERE KGF KEFALETİ İLE DESTEK

TBB Başkanı Aydın, "Birlikte Kazanacağız" sloganıyla uygulamaya alınan projeye ilişkin bilgi vererek, nefes kredisi adı altında daha önce iki kez KOBİ finansmanına yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çalışma yürüttüklerini anımsattı. Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "KOBİ'lerimizin teminat zorlukları dikkate alınarak krediler KGF kefaleti ile kullandırılacak. Firma bazında azami 200 bin lira kullandırılacak. Krediler 6 ay ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 18 ay vadeli. Kredinin faizi aylık yüzde 1.85 yıllık yüzde 22 civarında olacak."