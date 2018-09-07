Ekonomi vitrini güçleniyor

Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın açıkladığı yeni ekonomi modelini omuzlayacak güçlü bir kadro kuruluyor. Bakanlıklardan, kurumlara ekonomi yönetiminde sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeyi omuzlayacak ekipte iş dünyasından güçlü deneyimli isimler de yer alacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nda iki bakan yardımcılığına Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı. Eski AK Parti Milletvekili Nebati, MÜSİAD
Yüksek İstişare Heyeti üyesi. Dinçbaş da, Ernst & Young'da üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Albayrak'ın danışmanlığına da Koç Üniversitesi
Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Demiroğlu getirildi. ALBAYRAK'TAN İHRACATÇIYA DESTEK
Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Albayrak: "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz" dedi.