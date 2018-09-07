HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomi vitrini güçleniyor

Ekonomi vitrini güçleniyor

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ekonomi vitrini güçleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı 'ın açıkladığı yeni ekonomi modelini omuzlayacak güçlü bir kadro kuruluyor. Bakanlıklardan, kurumlara ekonomi yönetiminde sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeyi omuzlayacak ekipte iş dünyasından güçlü deneyimli isimler de yer alacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve 'nda iki bakan yardımcılığına Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı. Eski AK Parti Milletvekili Nebati, Yüksek İstişare Heyeti üyesi. Dinçbaş da, Ernst & Young'da üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Albayrak'ın danışmanlığına da Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Demiroğlu getirildi.

ALBAYRAK'TAN İHRACATÇIYA DESTEK
Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Albayrak: "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomi vitrini güçleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN