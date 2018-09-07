Girişimci kurumlar bir araya geldi

Gırışım ekosistemine büyük kurumların gösterdiği ilgi artıyor. Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu, girişim ekosisteminde faaliyet gösterecek çatı kurum olması hedefleniyor. Girişimci Kurumlar Türkiye Platformu'nun temel hedefleri ise, Türkiye'deki kurumsal şirketlerin girişimci kurumlara dönüşümünün desteklenmesi, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi şeklinde tarif ediliyor. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu'nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin şunları söyledi: "Ana işini sürekli verimli hale getirirken yeni büyüme fırsatlarını deneyen, bir başka deyişle bugün için mücadele ederken yarını için çalışan şirkete girişimci kurum diyoruz. Platformu kurmadaki amacımız etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve işbirliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz." İNOVASYONUN ROTASI ÇIZILECEK
Platformun danışma kurulunda ise İş Bankası CEO'su Adnan Bali
, Borusan Grubu
CEO'su Agah Uğur
, GE Türkiye CEO'su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi
CEO'su Soner Canko yer alıyor. Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye'den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye'ye aktarılmasının yanı sıra tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak. Türkiye'de son dönemde kurumların girişimciliğe gösterdiği ilgi önemli ölçüde arttı. Türk Telekom
girişim sermayesi şirketiyle hızlandırma programı dışında yeni adımlar atmaya başladı. Yine finans, sağlık ve otomotiv gibi farklı sektörlerden kurumlar da girişim hızlandırma programlarına ağırlık vermeye başladı.