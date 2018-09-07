Oruç Reis enerji için demir aldı

Milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis
, demir alarak petrol ve doğalgaz keşfi için Zonguldak
ve Bartın
açıklarında araştırma faaliyetlerine başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bir sloganımız var, 'Varsa bulacağız.' İnşallah var, ümitliyiz" diye konuştu. Zonguldak'ta demirleyen Oruç Reis gemisinde incelemelerde bulunan Dönmez, "Oruç Reis gemisini sayın bakanımız Berat Albayrak
ile birlikte geçtiğimiz yıl hizmete almıştık. Bu süre içerisinde testleri, denemeleri yapıldı. Hem gemi seyir sefer güvenliği açısından hem de bunun üzerine donatılmış modern elektronik cihazlar da testlerden başarıyla geçti" dedi. YÜZDE 90'I YERLİ
Geminin hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu sismik çalışma yapabildiğini söyleyen Dönmez, "Yaklaşık bin 500 metrelik, gemiye monte edilmiş özel bir kol yardımıyla deniz tabanındaki bilgileri toplayabiliyor. Deniz tabanından yaklaşık 18 metre derinliğe inmek suretiyle örnek alabiliyor. Su içerisinden örnek alabiliyor, görüntüleme yapabiliyor. Bu gemi Türkiye'deki milli tersanelerde yapıldı, yaklaşık yüzde 90'ı yerli malzeme kullanmak suretiyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de arama çalışmalarının daha önce Barbaros Hayrettin Paşa
gemisi ile yürütüldüğünü anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de aramalara devam ediyor. Oruç Reis de onun kardeşi, burada onun bırakmış olduğu işleri tamamlayacak. Karadeniz'de 2 boyutlu sismik çalışmalar yapıldı, 3 boyutlu sismik çalışmalarından da yaklaşık yüzde 20'sindeyiz." İLK SONDAJ AKDENİZ'DE
SISMIK araştırmaların akabinde sondaj çalışmaları yapılacağını anlatan Dönmez, "İlk sondajı önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Akdeniz'de Antalya
açıklarında planlıyoruz. O da yine millileştirdiğimiz bir gemi. Bir başka çalışmamız da Karadeniz için ikinci gemi almak" dedi. Bakan Dönmez, Zonguldak temasları kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağına inerek işçileri ziyaret etti.