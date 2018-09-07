Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 7 Eylül

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu soru vatandaşlar tarafından arama motoru Google'a her gün sorulan, yanıtı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. ABD merkezli dolar operasyonuna karşı güçlü duran Türk ekonomisi gerekli hamleleri yapmaya devam ediyor. Çeyrek altın geçtiğimiz hafta 414 TL'ye kadar çıkarken altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Ülkemizde birikim ve yatırım alanında en fazla hacim altındadır, hem euro hem dolardan daha fazla altın birikimi tercih edilir. Ortak hafıza ve yazılı olmayan kurallar kültürü oluşturur. Altın da ülkemizde düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye edilen ilk armağanlardandır. Bu karşılıklı altın alışverişi sosyal birlikteliği sağladığı gibi sosyal yardımlaşmayı da güçlendirir. En güncel altın fiyatları burada, 7 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları...