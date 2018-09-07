Son dakika: Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.44 artışla başladı

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.45 artışla 97 bin 601 puana yükseldi. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.84 düşüşle yüzde 20.17 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

Dolar en düşük 6.5480 ve en yüksek 6.6070 lirayı gördükten sonra 6.55 – 6.6 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6243 ve en yüksek 7.6882 lirayı gördükten sonra 7.63 – 7.64 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4824 lira ve en yüksek 8.5490 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 95 bin düzeyinden 94.94 düzeyine döndü. EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.15 artışla 1.1641 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, Küresel Piyasalarda Euro Bölgesi Büyüme ve ABD TDİ Verileri Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı.

"ABD'de açıklanan ADP verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 163 bin kişi arttı. ABD'de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 bin azalış ile 203 bin olarak gerçekleşti.

"ABD'de açıklanan Tarım Dışı Üretkenlik verisi 2018 yılı 2.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 2.9 arttı.

"ABD'de açıklanan Birim Emek Maliyetleri verisi 2018 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.0 azaldı.

"ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 54.8 düzeyinde gerçekleşti.

"ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 1.7 oranında azaldı.

"ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında yüzde 0.8 azaldı.

"ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 58.5 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü karışık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, doların küresel piyasalarda görece zayıf seyrinin devam etmesi ve yurtiçinde lirada yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.5424-6.6389 aralığında hareket ettiği ve günü 6.5730 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.03 düşüş ile 92 bin 763 puandan tamamladı. Toplam işlem hacim 5.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19.25 düzeyinde gerçekleşti.

"Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.20 düşüş ile yüzde 24.34 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.84 düşüş ile yüzde 20.17 düzeyinde günü tamamladı.

"5 yıllık CDS risk primi yüzde 0,30 düşüş ile 549.47 düzeyinde olduğu izleniyor."