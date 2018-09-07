Türkiye IMF'den yardım talebinde bulunmadı

IMF'nin, Türkiye'nin makroekonomik konumunun istikrara kavuşturulması, güvenin yeniden tesis edilmesi konularında Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlamak için gerekli önlemleri almayı önerdiğini vurgulayan Rice, "Türkiye'ye daha önce de söylediğimiz gibi piyasadaki istikrarsızlığın ışığında yetkililerin makroekonomik istikrarı teşvik etmek ve dengesizlikleri azaltmak için sağlam ekonomi politikalarına olan açık bağlılığı göstermekten fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun kritik bir parçası, bunu daha önce de belirttik. Fiyat istikrarını sağlama görevini sürdürmek için Merkez Bankası'nın tam operasyonel bağımsızlığını sağlamak olacaktır. Şunu da açıklıkla söylemek gerekir ki Türkiye'den IMF'den mali destek talebinde bulunmadı" dedi.

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