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Un ına sınırlama getirildi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Un ihracatına sınırlama getirildi
UN fiyatlarındaki fahiş artış sonrası un ına sınırlama getirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, İhracat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapılarak dahilde işleme rejimi dışındaki un ihracatında düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır" denildi. Düzenlemenin temel amacının yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve spekülasyonun önüne geçmek olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir" denildi.
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Un ihracatına sınırlama getirildi
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