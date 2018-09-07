Yurt ücretlerine zam yok

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda ücretlerde zam yapmayacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor" dedi. Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bu sene yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

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