HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Doğanlar Holding 3 sektörde büyüyecek

Doğanlar Holding 3 sektörde büyüyecek

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Doğanlar Holding 3 sektörde büyüyecek
Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, üç sektörde büyüyeceklerini belirtti. Mobilya, inşaat ve enerji alanlarında yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Doğan; "Lokomotif sektörümüz olan mobilyada Doğtaş ve Kelebek markalarımız dışında, kendi yatak markamızı kurduk ve Lova Sleep markamız ile bayilikler vermeye başladık. Özellikle ihracat tarafında payımızı artırmayı hedefledik, kısa zamanda internet üzerinden bazı ürünleri pazarlamaya başlayacağız. Eximbank'tan aldığımız uzun vadeli krediyi, kısa vadeli yüksek faizli kredi kapamalarında kullandık" dedi. Holdingin ikinci büyüme hedefi ise inşaat olacak. Doğan, şöyle devam etti: "İnşaatta kendi arsalarımız üzerinde Yenibosna'da bir projemiz için çalışmaları başlattık. Halen devam eden Senegal projemiz ile 'nın en büyük hal yeri ve TIR parkı garajını inşa ediyoruz. Ekim ayında projemizi tamamlıyoruz."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğanlar Holding 3 sektörde büyüyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN