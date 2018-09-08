Doğanlar Holding 3 sektörde büyüyecek

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, üç sektörde büyüyeceklerini belirtti. Mobilya, inşaat ve enerji alanlarında yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Doğan; "Lokomotif sektörümüz olan mobilyada Doğtaş ve Kelebek markalarımız dışında, kendi yatak markamızı kurduk ve Lova Sleep markamız ile bayilikler vermeye başladık. Özellikle ihracat tarafında payımızı artırmayı hedefledik, kısa zamanda internet üzerinden bazı ürünleri pazarlamaya başlayacağız. Eximbank'tan aldığımız uzun vadeli krediyi, kısa vadeli yüksek faizli kredi kapamalarında kullandık" dedi. Holdingin ikinci büyüme hedefi ise inşaat olacak. Doğan, şöyle devam etti: "İnşaatta kendi arsalarımız üzerinde Yenibosna'da bir projemiz için çalışmaları başlattık. Halen devam eden Senegal projemiz ile Afrika
'nın en büyük hal yeri ve TIR parkı garajını inşa ediyoruz. Ekim ayında projemizi tamamlıyoruz."