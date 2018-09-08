Millet bahçesine komşu oldu

Ankara'nın şehir merkezindeki en büyük arazisi eski EGO Garajı'nın yerine yapılacak olan projede satışlar başlıyor. Pasifik İnşaat'ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda 4.2 milyar hasılatlı bir proje yapılacak. Merkez Ankara projesi gayrimenkul sektörünün başlattığı tarihi kampanyaya da dahil edildi. Konut, ofis, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan Merkez Ankara projesinden ev sahibi olmak isteyenler yüzde 10 peşinat ve yüzde 0.98 faiz oranı ile bankasız-kefilsiz 120 ay vade imkânına kavuşuyor. Ödenen peşinatların döviz ve altın getirisi 'Hem siz kazanın hem memleket kazansın' sloganıyla bir yıl garanti altına alınıyor.

1.2 MİLYON METREKARE ARSA

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, projenin şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olacak Millet Bahçesi'ne komşu konumda yükseleceğini hatırlattı. Başkentin gerçek merkezini hak ettiği cazibeye kavuşturacak bir proje tasarlandığını ifade eden Erdoğan, projeyi şöyle anlattı: "Merkez Ankara ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan ve tüm ihtiyaçların çözüldüğü bir şehir projesi. Bu denli büyük bir projede envanteri çeşitlendirmek için farklı büyüklük ve özellikte, ofis ve konut seçenekleri hazırladık. Merkez Ankara 1 milyon 200 bin metrekarelik inşaat alanıyla tek parselde Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi olma özelliği taşıyor."

KONUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Merkez Ankara'nın eski ve yeni Ankara'nın kesiştiği noktada yükseleceğine dikkat çeken Erdoğan, "Tarihi Ankara projesi bu bölgede yer alıyor. Ankara Kalesi civarındaki eski Ankara evleri ve Ulus'ta bulunan Cumhuriyet dönemi binaları yenileniyor" diye konuştu. Yeni Adalet Sarayı'nın da bu bölgede planlandığını anlatan Erdoğan, Ankara'nın en büyük iki şehir hastanesinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin aynı bölgede yapılacağının bilgisini verdi.