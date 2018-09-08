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-- yerel para konusunda anlaştı

Başkanı , , ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi. Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 19:36
Türkiye-Rusya-İran yerel para konusunda anlaştı

'ın başkenti Tahran'da düzenlenen konulu zirvede ve Devlet Başkanı 'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran , , gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

DOLAR DEVRE DIŞI

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, -Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.

İRAN, DOLAR GELİRİNİ İTHALATÇILARA TAHSİS ETTİ

Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan avroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

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Türkiye-Rusya-İran yerel para konusunda anlaştı
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