Vatandaşın ekmeğine göz diktiler

Döviz bahanesiyle ürünlerine fahiş zam yapan fırsatçıların arasına temel gıdalardan biri olan ekmek üreticileri de eklendi. "Ekmek acilen 2 TL olmalı" diyen Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu
'nun 24 Haziran
seçimlerinde CHP
'nin Ankara
Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Kavuncu'nun CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in yakın arkadaşı olduğu da öğrenildi. Kavuncu, 95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatının 175 TL olduğunu iddia ederek, "Şu anda 250 gram ekmeği 1.75 TL'ye mal etmiş oluyoruz. Yüzde 10 da iskonto olduğu zaman fırıncının ayakta kalması, kirasını ve işçilerin parasını ödeyebilmesi için; doğalgaza, mazota, elektriğe ve una da zam gelmesinden dolayı ekmeğin 2 TL olması lazım. Un fiyatlarının artmasının ardından piyasada büyük bir un sıkıntısı var" demişti. Kavuncu'yla ağız birliği yapan Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat
da "zam" çağrısı yapmıştı. SPEKÜLE EDİYORLAR
Kavuncu ve Polat'ın açıklamalarına jet hızıyla yanıt veren Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan
Ulusoy da "95 lira olan un, 175 TL'ye çıktı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yılbaşında bir çuval unun ortalama 75 liraya satıldığını, bugün aynı kalitedeki ürünün 175 TL değil 95 TL olduğunu belirtti. Kamuoyundan ve esnaftan panik yapmamalarını isteyen Ulusoy, "Esnafımızın bakanlıklar ve sektörel derneklerin açıklamalarını baz almalarını istiyoruz. Ortamı speküle etmek isteyenlere izin vermeyin" dedi. SABAH 1 MİLYON TON UNU 95 LİRADAN VERELİM
ULUSOY, sanayicilerin 95 liradan ekmeklik buğday ununu teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, "175 lira diyerek piyasada bir tedirginlik, bir panik havası yaratılıyor. Biz bugün 1 milyon çuval unu 95 liradan temin etmeye hazırız" açıklamasında bulundu. Fiyatların 95 TL'ye çıkmasında iklim kaynaklı nedenlerle buğday mahsulünde yaşanan kalite düşüklüğünün etkili olduğunu belirten Ulusoy, dolar/TL'deki dalgalanmanın un fiyatlarına etkisine ilişkin şunları kaydetti:"Türkiye'de yıllık üretim 20 milyon ton, tüketim 19 milyon ton. Bu ekmeklik, böreklik, bisküvilik, makarnalık, yemlik ve tohumluk üzere tüm alanlarda. Dolayısıyla üretim tüketimi karşılıyor. Yıllık beş milyon ton da buğday ithalatımız var." YILBAŞINA KADAR EKMEĞE ZAM YOK
Ekmek tartışmasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de son noktayı koydu. Pakdemirli, "Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" dedi. Pakdemirli, 110 milyon TL hibe verecekleri projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını da söyledi.