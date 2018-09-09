ABD’ye karşı ortak strateji geliştirelim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Foreign Policy dergisi için "ABD'nin küresel ekonomiyi yönetmesine güvenilemez" başlıklı İngilizce bir makale kaleme aldı. ABD'nin siyasi nedenlerle yaptırım uyguladığı tek ülkenin Türkiye olmadığını belirten Albayrak, "Türk ekonomisine yönelik saldırı, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak şuursuzca kullanılmasının nasıl ciddi küresel risklere yol açabileceğinin örneği olarak ele alınmalı. Şimdi, diğer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek, gelecek yapay krizlere karşı ortak bir strateji geliştirmeye katkı sağlayabilir" dedi.

SİSTEMATİK SALDIRI OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik saldırısının ardından dünyanın kendini Washington'ın ekonomik gücünden koruması gerektiğini vurguladığı makalesinde Albayrak, şu tespitlere yer verdi: "Ağustos ayında, Türkiye ekonomisi küresel haberlerin ana konusu oldu. Bunun sebebi, global ekonomik sistemdeki en büyük oyuncu olan ABD tarafından Türk ekonomisine yapılan sistematik saldırıydı. Bu, Türkiye ve ABD arasındaki ittifak tarihinin en hayal kırıcı anlarından biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Foreign Policy için yazdı: Türk ekonomisi gücünü ortaya koydu

GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Bakan Albayrak, söz konusu saldırının döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmasına karşın nihayetinde Türk ekonomisinin güçlü temellerini ortaya koyduğunun altını çizerken, "Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu. Türk Lirası'nda geçen ay yaşanan değer kaybına, hiçbir ekonomik göstergenin ya da makroekonomik verinin neden olmadığını vurgulamak önemli. Bu süreçte, Türkiye'nin finansal yapısı ve bankacılık sisteminde, önemli hiçbir değişiklik yaşanmadı" değerlendirmesini yaptı.

TCMB BAĞIMSIZ

Türk hükümetinin yatırımcı dostu bir ortam yaratmak konusunda kararlı olduğunu ifade eden Albayrak, bu amaçla bazı ekonomik zayıflıkları ve potansiyel kırılganlıkları önlemek için gereken adımların atıldığını bildirdi. Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının, etkinliğinin ve parasal politikada lider rolünde kalmasının, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 16 yıldaki tüm hükümetleri için olduğu gibi bu hükümetin de öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

SERMAYE KONTROLÜ ASLA OLMAZ

Albayrak, saldırıların Türkiye'nin ekonomisini yapısal reformlar, yeni ticaret anlaşmaları ve yabancı yatırımlarla güçlendirmesi kararlılığını artırdığını belirtirken, "Uluslararası ekonominin de kendisini ABD'nin tek başına diğer ülkelerin ekonomilerini alt üst etmesini önleyecek şekilde yeniden dengelemesi gerektiğini gösterdi" dedi. Türkiye'nin serbest piyasa prensiplerine bağlılığının hiçbir finansal saldırıyla zayıflatılamayacağını belirten Albayrak, "Sermaye kontrollerini hiçbir zaman değerlendirmeye almadık ve gelecekte de asla almayacağız" dedi.

IMF AJANDAMIZDA YOK

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmasının ajandasında olmadığını da kaydeden Albayrak, "Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi döviz rezervlerini uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edecektir. Bizim hedefimiz Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımları çekmeye devam etmesi ve küresel ekonomi için bir inovasyon, araştırma ve geliştirme merkezi haline gelmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

AB İLE BİRLİK RUHU CANLANDI

Bakan Berat Albayrak, dergideki makalesinde AB konusuna da değinerek, şöyle devam etti: "Türk hükümeti, ABD tarafından yaratılan suni kriz süresince uluslararası ekonominin geleceği için ümit verici fırsatlar buldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere Avrupalı dostlarımız, Washington'ın yaklaşımının tehlikeli ve yanlış olduğunu açıkça ortaya koyan açıklamalar yaptı. Türkiye ve AB arasındaki işbirliği ve dayanışma ruhu yeniden canlandı."

TEK HEDEF TÜRKİYE DEĞİL

Bakan Albayrak, ABD'nin siyasi nedenlerle yaptırım uyguladığı tek ülkenin Türkiye olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'i de tek taraflı tarifelerle hedef aldılar. Bu, uluslararası ticaret, işbirliği ve istikrarın, devletler arasında daha güçlü ittifaklar kurularak korunması gerektiğini kanıtladı. Dünya karmaşık sınamalarla yüzleşiyor. Washington'ın uluslararası ekonomiye ve ticarete yönelik tehditleri, bu sınamaların ciddi bir alt kümesi. Tek taraflı yaptırımlar, ticaret savaşlarının kışkırtılması ve ekonomik silahların rastgele kullanımı, bir başka küresel krize yol açabilir. Burada ülkeler, potansiyel kriz ve finansal saldırıların üstesinden gelebilmek için güçlü ve kurumsallaşmış işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Türk ekonomisine yönelik saldırı, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak şuursuzca kullanılmasının nasıl ciddi küresel risklere yol açabileceğinin bir örneği olarak ele alınmalı. Diğer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek gelecekteki yapay krizlere karşı ortak bir strateji geliştirmeye katkı sağlayabilir."

TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLDU

Türkiye'nin 60 yıldan uzun süredir Batı ülkelerine yönelik tehditlerle mücadelede en önde yer aldığına dikkat çeken Albayrak, bunu El-Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyle örneklendirirken, "Bu dönemde, Türkiye Suriye'deki acımasız rejimden kaçan milyonlarca mültecinin umudu ve savaşı Batı'ya doğru genişletmek isteyen terör örgütlerinin hedefi oldu. Türkiye, dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde bir istikrar adası haline geldi" diye yazdı. Albayrak, Washington'ın ekonomik silahlarını arsızca kullanmasının dünya genelindeki birçok ülke ve yatırımcı için bir uyarı alarmı olduğunu da söyledi.