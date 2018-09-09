BDDK Swap işlemleri için sınırı esnetti

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemlerle ilgili daha önce getirdiği sınırlamayı esnetti. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarında bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği kararının alındığını hatırlatarak, "Yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muaf tutulması uygun bulundu" açıklamasını yaptı

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