HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > BDDK Swap işlemleri için sınırı esnetti

Swap işlemleri için sınırı esnetti

Giriş Tarihi: 9.9.2018

CILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), swap işlemlerle ilgili daha önce getirdiği sınırlamayı esnetti. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarında bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği kararının alındığını hatırlatarak, "Yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muaf tutulması uygun bulundu" açıklamasını yaptı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK Swap işlemleri için sınırı esnetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN