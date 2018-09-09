Enfeksiyona karşı TSE standardı

TÜRK Standartları Enstitüsü'nün insan sağlığı için güvenli ürün elde edilmesini planlayan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı Belgesi'ni Helvacızade Grubu
aldı. Konya
'da düzenlenen törende konuşan Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 537 farklı ürünleri ile tüm dünyada insanların sağlığına katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "İki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Zade Vital ilaç tesislerimizde yumuşak ve sert kapsül üretebiliyoruz. Bu tesislerde günlük kapasitemiz yeni yatırımlarla 3 kat artacak. Son 5 yılda 50 milyon dolar yatırım yaptık" dedi. TSE
Başkanı Adem Şahin de "Bu belge, hijyen ve standardizasyon kurallarının sisteme entegre edildiği, üretimin bu kurallara uygun gerçekleştiğinin göstergesi olarak kabul edildiğinin işaretidir" diye konuştu.