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Gençlerin yeni meslek trendi:Baristalık

’de artan kahve zincirleriyle baristalık mesleği trend haline geldi. ’de kahve eğitimleri veren , bugüne kadar 114 kişiyi mezun etti

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Gençlerin yeni meslek trendi:Baristalık
Barista olmak gençler arasında son dönemin en moda işlerinden biri.
Kahve zincirlerinin her geçen gün artması da bu mesleği yapabilecek gençlere duyulan ihtiyacı artırıyor.
Eğitimli uzman baristalar sayesinde 'deki kahve kültürünün önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişeceğini belirten Genel Müdürü Arzu Alibaz, başarılı bir barista olma yolunda eğitimin önemine dikkat çekiyor. Nestle Professional'ın kurduğu 'nin gıda ve içecek alanında çeşitli eğitimler verdiğini aktaran Alibaz ile sektörün ve akademinin sunduğu fırsatları konuştuk.

114 KİŞİ MEZUN OLDU
Nestle Professional'ın sağladığı kariyer fırsatları neler?
Nestle Professional olarak 8 yıl önce insana yatırım yapmak üzere yola çıktık. Kahve uzmanları olarak amacımız, trendleri takip eden, müşterilerimizi anlayan ve ihtiyaçlarını belirleyen, yaratıcı, kârlı içecek çözümlerimizle onlara daha fazlasını mümkün kılan, güçlü ve bilgili bir ekip olmaktı.
Bu kapsamda 8'inci kez gerçekleştirdiğimiz Nestle Professional Beverage Academy ile ekip arkadaşlarımızın sektörel deneyimlerini artırmayı amaçlıyoruz.
Beverage Academy eğitimleri hakkında bilgi verir misiniz?
Beverage Academy, tüketici trendlerini takip eden, müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyen, güçlü, bilgili bir ekip olmaya ve müşteriler için doğru çözümler sağlamaya hizmet eden bir eğitim programı niteliği taşıyor. Akademi'den bugüne kadar 114 kişi mezun oldu.
Öğrencilerimize, "Şanslı ve başarılı olmak istiyorsanız önce kalbinizi, sonra aklınızı ortaya koyup iyi bir şekilde çalışmalısınız" mesajını verdik.
Ürünlerimizle, müşterilerimizi mutlu edebilecek ve onlara istedikleri memnuniyeti sağlayabilecek reçeteler geliştirdik.

TALEP HER GÜN ARTIYOR
Türkiye'de kahve sektörü hangi aşamada?
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kahveye olan te ciddi bir artış var.
Son yıllarda gerek marka yatırımları, gerek cafe ve restoranların sayısındaki artışla beraber pazar payı da yükseliyor. Türkiye'de kahve sektörünün genç nüfusun tüketim alışkanlıklarıyla geliştiğini de söyleyebiliriz.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Turizm/ yiyecek-içecek sektöründe istihdam rakamları neler?
sektöründe 2018'deki rakamları, 1 milyonun üzerine çıktı. Alt sektör olan yiyecek-içecek hizmetlerine bakıldığında ise 2017'de 577 bin olan çalışan sayısı, yüzde 14.3 artarak 659 bin 526'ya yükseldi. Nestle Professional olarak turizm sektörünün yanı sıra ev dışı tüketim sektöründe de iş ortaklarımıza çözümler sunuyoruz.
Geçen yıl 'ndeki otel yöneticileri, şef ve yiyecek içecek profesyonellerine yönelik olarak "Türkiye Turizmini Markalaştırmak" adlı çok geniş katılımlı bir panel düzenledik.
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