Kavuncu ekmekte pişkinliğini sürdürdü

EKMEK fiyatlarında fırsatçılığa soyunan ve 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Ankara Milletvikili adayı olduğu ortaya çıkan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, pişkinliğini sürdürdü. Kavuncu, ekmeğe, son girdilerle birlikte yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam yapılması gerekmektedir" dedi. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu, 7 bölge başkanı ve 81 il temsilcisi ekmek ve un fiyatlarında oluşan spekülasyonlara yönelik dün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, önceki günlerde ekmeğin 2 TL olması yönünde çağrıda bulunan Ekmek Üreticileri Federasyon Başkanı Kavuncu da katıldı. Toplantı sonunda basın mensuplarına konuşan Kavuncu, burada yaptığı açıklamada pişkinliği bir kez daha ortaya koydu. Ekmeğe yüzde 30-40 arasında zammı savunan Kavuncu, "Bu süreçte Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak milli duruş sergiliyoruz" diyerek zammı adeta milli duruş haline getirdi.

BUGÜN NELER OLDU