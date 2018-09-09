Son dakika: Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Turizmin başkenAntalyalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Perge Antik Kenti'ni öne çıkarmak amacıyla 'Perge Yılı' ilan edilen 2018'de 14 milyon turist hedefi konulan Antalya'ya 8 Eylül itibarıyla havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a ulaştı. Bu rakamın 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i ise Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.

YÜZDE 29 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 584 bin 906 kişi oldu. En kötü dönem olan 2016'da 1 Ocak- 8 Eylül arasında 4 milyon 573 bin 728 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 5 milyon 93 bin 131 artış sağladı.

Eylül ayının ilk haftasında ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 539 bin 578 olarak gerçekleşti. Geçen yıl eylül ayının ilk haftasında kente gelen turist sayısı 433 bin 191 olarak kaydedilmişti.