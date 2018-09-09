TOTAL Oil, istasyon sayısını artıracak

NISAN 2016'dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, akaryakıt şirketi TOTAL Oil Türkiye A.Ş. yeni bir imaj kampanyası başlattı. 16 Ağustos itibarıyla yayına giren kampanya kapsamındaki reklam filminde "Türkiye'nin Enerjisi Güzel" sloganıyla Türkiye'nin ve insanının güzelliklerine değiniliyor. "Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da..." sözleriyle başlayan filmde, Türkiye'nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor. Markanın relam yüzü olarak ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Total Oil Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak hizmet verdiğini söyleyen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "TOTAL Oil Türkiye, önümüzdeki dönemde de istasyon yatırımlarını artıracak. Her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'yi kucaklayacak" diye konuştu.

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