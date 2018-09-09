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TOTAL Oil, istasyon sayısını artıracak

Giriş Tarihi: 9.9.2018
TOTAL Oil, istasyon sayısını artıracak

NISAN 2016'dan bu yana bünyesinde faaliyet gösteren, akaryakıt şirketi TOTAL Oil A.Ş. yeni bir imaj kampanyası başlattı. 16 Ağustos itibarıyla yayına giren kampanya kapsamındaki reklam filminde "Türkiye'nin Enerjisi Güzel" sloganıyla Türkiye'nin ve insanının güzelliklerine değiniliyor. "Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da..." sözleriyle başlayan filmde, Türkiye'nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor. Markanın relam yüzü olarak ise ünlü oyuncu yer alıyor. Total Oil Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak hizmet verdiğini söyleyen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı , "TOTAL Oil Türkiye, önümüzdeki dönemde de istasyon yatırımlarını artıracak. Her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'yi kucaklayacak" diye konuştu.

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TOTAL Oil, istasyon sayısını artıracak
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