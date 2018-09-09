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Zirveden yerel parayla ticaret mutabakatı çıktı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Zirveden yerel parayla ticaret mutabakatı çıktı

Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, , ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi. Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti. Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.

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Zirveden yerel parayla ticaret mutabakatı çıktı
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