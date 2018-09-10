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100 bin bilişimciye devlet kuponu

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018

Bilışim sektöründe ' Kupon Sistemi' için talep toplama süreci başladı. Hükümet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedeflerken, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler kupon sisteminden yararlanabilecek. Gençlere harçlıklarının yanı sıra genel sağlık sı, iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Bu yöntemle bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun şartlarda eğitim almaları sağlanacak.

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100 bin bilişimciye devlet kuponu
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