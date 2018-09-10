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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 100 bin kişiye ...

2023’e kadar 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedefleyen hükümet, bu alanda eğitim alacak gençlere kupon verecek

TAKVİM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 16:28
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 100 bin kişiye 10 bin lira...

Başkan 'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' için talep toplama süreci başladı.

Hükümet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedeflerken; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler lık kupondan yararlanabilecek. Gençlerin harçlıkları ile genel sağlık sigortası, iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 100 bin kişiye 10 bin lira...
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