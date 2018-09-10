Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 100 bin kişiye 10 bin lira...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' için talep toplama süreci başladı.

Hükümet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedeflerken; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler 10 bin liralık kupondan yararlanabilecek. Gençlerin harçlıkları ile genel sağlık sigortası, iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.