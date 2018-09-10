Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile ticaret, en fazla gerileyen ise yüzde 0,06 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle 93.675,91 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüze 0,55 değer kazancıyla 93.274,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 92.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.