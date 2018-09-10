Çipras, maaş artışına gidip vergiyi indiriyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, aralarında vergi indirimleri ve maaş artışının da yer aldığı yeni ekonomi paketinin detaylarını paylaştı. Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurtarma paketi sonrası hükümetinin ortaya koymayı hedeflediği ekonomi vizyonunu anlattı. Ağustos 2015'te zorlu seçim yaparak kurtarma paketini kabul ettiklerini anımsatan Çipras, "Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin doğru tercih olduğu ispatlandı" ifadesini kullandı. Toplu sözleşmeleri yeniden düzelteceklerini açıklayan Çipras, "Tüm taraflarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra 2019'da asgari ücreti yükselteceğiz" diye konuştu. Çipras, ayrıca birçok farklı vergi türünü ve sosyal sigorta ödemelerini azaltacaklarını dile getirdi.

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