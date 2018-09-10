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avantaj oldu, hububat ı iki katına çıkacak

Hububatçılar artışıyla hedef büyüttü. Birlik Başkanı Okutur, “Üyelerimizle mutabakat yaptık. Her üyemiz mevcut rakamını ikiye katlayacak” diye konuştu

PINAR ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Kur avantaj oldu, hububat ihracatı iki katına çıkacak
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri çıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, 6.7 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştiren sektörün daki artışla ihracat hedefini 9 milyara çıkardığını söyledi. Bu dönemde ihracat rakamlarını ikiye katlamak için kendi üyeleriyle mutabakata vardıklarını dile getiren Okutur, "2023 için hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracatta bizim payımıza düşen 13 milyar dolar. Biz 2023'ten önce bu hedefe ulaşırız" dedi. Geçen yıla göre fuara gelen alım heyeti sayısının yüzde 55 arttığına dikkat çeken Okutur, "Kur, fiyat verirken elimizi rahatlatıyor. Daha rekabetçi hale geldik. Bu yüzden bu dönemin avantajını yaşıyoruz" diye konuştu. Yabancı alım heyetlerinin de Türk şirketlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Okutur, birliğin davetiyle başta Brezilya, Meksika, ABD, , Peru, Malezya ve Moğolistan olmak üzere 60'a yakın ülkeden İstanbul'a gelen Türkiye'nin gıda ve tarım alanında ihracat gerçekleştiren şirketlerinin ikili görüşmeler yaptığını söyledi. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 55'lik bir artış olduğunu belirten Okutur, "Peru'nun şeker kralı bu yıl ikinci kez Türkiye'ye alıma geldi. Bu ciddi bir gösterge" dedi.

İHRACATTA REKOR TAZELEDİ
Temmuzda birlik, ihracat rekorunu tazeledi. Temmuzda ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 148 milyon 535 bin dolar olurken, yılın ilk 7 ayında yüzde 11 artarak 1 milyar 103 milyon dolar oldu.
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