Sabiha Gökçen 8 ayda yolcu sayısını % 11 artırdı

TÜRKIYE'NIN en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22.8 milyon kişiye ev sahipliği yaptı. Bu yılın 8 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 7.7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 15.1 milyon oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artarak 148 bin 514'e ulaştı. İSG'nin üst yöneticisi Ersel Göral, "2. pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile büyümeyi sürdüreceğiz" dedi.