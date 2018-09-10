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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatları 10 Eylül

Haftanın ilk iş günü olan 10 Eylül Pazartesi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçen hafta 412 TL'ye kadar çıkan fiyatlarında düşüş söz konusu. Vatandaşların altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Eylül'ün 10'u itibariyle düğün sezonunun son günlerine gelmiş bulunuyoruz şu sıralar altın fiyatları araştırmalarının tavan yaptığı dönemler olarak dikkat çekiyor. , çeyrek altın, , ve nı, uzman yorumlarını ve güncel değişimleri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 10:52
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 10 Eylül

konusunda doğru bilgileri almak adına altının kültürel figürünü anlamak gerekmektedir. Ülkemizde altın son derece önemli ve değerlidir, yeni evlenen çiftlere hediye olaran altın armağan edilir. Toplumsal özellikler, ortak hafıza ve alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın değerli bir objedir, akrabalar ve dostlar arasındaki altın alışverişi sosyal birlikteliği de sağlar, yardımlaşmayı güçlendirir. Aynı zamanda dolar ve euro değil altın birikimi ülkemizde son derece yaygındır. 10 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En güncel fiyatlarını buradan öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 10 Eylül
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