23. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları ve koşulları nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylar için müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil olan Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklama ile birlikte 10 bin polis alımı yapacaklarını duyurmuştu. Polis olmak isteyen adayların merak içinde beklediği bu haber ile birlikte internette araştırmalarda oldukça fazla hızlandı. İnternette en çok aratılan konular arasında Polis olmak için şartlar nelerdir sorusu geliyor. Peki 23. POMEM başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? POMEM Başvuru şartları nelerdir? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...

23. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla 10 bin polis alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlar için ise kesin bir tarih verilmezken daha önce yapılan açıklama da 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacağı ilan edilmişti. Fakat Eylül ayına gelinen şu günlerde konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler Polis akademisine çevrildi.