"Afrin'de elektronik savaştan da galip çıktık"

TSK'nın İnsansız Hava Araçları operasyon bölgesinde uçtuğunda konum bulup hedefleri tutturamaması adına, bölgede etkin rol almak isteyen bazı ülkeler Küresel Konumlama Sistemi'nde (GPS) şiddetli elektronik karıştırma da bulundu. Alınan önlemler sayesinde hedefler başarıyla tespit edilerek imha edildi.

Operasyonda önemli rol oynayan İnsansız Hava Aracı üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar geldi. Bayraktar, "Afrin'de elektronik harbin her türlüsü mevcuttu. Bütün ülkeler bunu yapıyordu. Biz de onlara karşı çalıştık. Biz de dahil onlara karşı hem yazılımsal hem elektronik çalışmalar yaptık" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz Ocak ayında başlatıp başarıyla sonuçlandırdığı Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) da etkin bir şekilde kullanıldı. İHA'lar istihbarat çalışmasında bulunup hedeflere işaretleme yaparken Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da savaş uçakları ile beraber hedeflerini vurdu.

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, Taktik Blok 2 (TB2) de operasyonda 5 bin saatten fazla görev görev yaptı ve hala o bölgede de görev yapmaya devam ediyor. Operasyon sırasında kar ve yağmur gibi elverişsiz hava koşullarında da görevini başarıyla yapan İHA ve SİHA'ların etkinliğini kırmak için bazı ülkeler çalışmalar yaptı.

ELEKTRONİK SAVAŞLAR YAŞANDI

Bütün hedeflerin konumlarının başarıyla belirlendiği operasyon sırasında da şiddetli elektronik savaşların yaşandığı ortaya çıktı. SİHA'lar bölgede uçarken bölgede etkin rol oynamak isteyen bazı ülkeler tarafından elektronik karıştırıcılar devreye sokuldu.

Bazı ülkeler elektronik karıştırıcılarla Küresel Konumlama Sistemi'nde(GPS) sapmalar yapmaya çalışarak TSK'nın operasyonunu başarısızlıkla sonuçlanmasını amaçladı.Elektronik savaşlarda alınan önlemler sayesinde operasyonda hedefler başarıyla tespit edilerek imha edildi. Operasyonda etkin rol oynayan SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da elektronik harbi doğruladı.

"ONLARA KARŞI ÇALIŞTIK"

Afrin operasyonunda GPS uydularında yapılan elektronik karıştırmalarla ilgili Selçuk Bayraktar, "Bütün ülkeler yapıyordu.Her türlü ülke yapıyordu.Harpte her şey var ve her türlü karıştırma mevcuttu. Bütün harp boyunca yıllardır var. Sadece GPS değil her türlü Afrin de elektronik harbin her türlüsü mevcuttu bütün ülkeler bunu yapıyordu. Biz de dahil onlara karşı çalıştık.Hem yazılımsal hem elektronik çalışmalar. Daha önce şu oluyordu İHA'lar ve SİHA'lar geri gidiyordu. Bu yapıldığında istihbarat kesilmiş oluyordu.Bir yıl boyunca çalışıldı buna Afrin'den önce hatta operasyondan bir gün önce SİHA gidiyor elektronik harbin şiddeti inanılmaz artıyor ona rağmen hiçbir şey olmuyordu.Karargah seviniyor tabii çok önemli hava desteği. İnanılmaz bir teknoloji vardı" dedi.Türkiye'de yerli ve milli İHA ve SİHA'da ilkleri gerçekleştiren Baykar'ın Genel Müdürlüğünü de Haluk Bayraktar yapıyor.