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’ın finans müdürü tutuklandı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
ÇiftlikBank’ın finans müdürü tutuklandı
soruşturması kapsamında sistemin finans müdürü olduğu öne sürülen tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Koray Hasgül, gözaltına alındı. Hasgül, soruşturmayı yürüten savcı tarafından, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılık" suçlarından sorgulandı. Hasgül, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.
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ÇiftlikBank’ın finans müdürü tutuklandı
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