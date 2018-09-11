Gıdada hile yapana hapis cezası

Gaziantep
4. Asliye Ceza Mahkemesi, ayçiçeği yağında hile yapanlar için hapis cezası kararı verdi. Kararın gıda güvenliği için emsal niteliğinde olduğunu belirten Bitkisel Yağ
Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Karar, sadece bitkisel yağ için değil tüm gıda ürünleri için örnek oluşturacak. 'Cezayı öderim, yoluma devam ederim' devri bitti" dedi. Büyükhelvacıgil, ülkenin farklı yerlerinde açılmış çok sayıda davalarının olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İlk kez bilirkişi tağşişli ürünün kişi sağlığı üzerindeki negatif etkilerini net bir şekilde dile getirdi."