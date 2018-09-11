Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 11 Eylül

Altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için son dakika altın değişimlerini derledik. Sosyolojik kodlar, ortak hafıza ve toplumsal kodlar kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Dolar ve eurodan fazla olarak altın birikimi söz konusudur. Düğünlerde gelin ve damada altın armağan edilir ve bu durum karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşmayı ve birlikteliği de beraberinde getirir. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları haberimizde. 11 Eylül Salı altın fiyatları ve uzmna yorumları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?