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Benzine indirim geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 18:52
Benzine indirim geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır".
Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, 'de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil'de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.
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Benzine indirim geldi
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