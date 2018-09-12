Dolar bozduran derneğe ödül

Amerika'nın
ekonomik saldırılarının ardından yükselen dolar kuruna 'dur' demek için Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla dolar bozdurma eylemleri başlatılırken, bu kapsamda 300 dernek ile birleşerek eyleme katkıda bulunan Tüm Kalkınma İş Adamları Derneği'ne (TÜMKİAD
) ödül verildi. Ödül, Bosna Hersek
'te düzenlenen 12'nci Uluslararası Kalite Zirvesi Avrupa Kalite Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Ödülü'ne TÜMKİAD layık görüldü. Ödülü TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu alırken, bir başka ödülü de eylem kapsamında dolar bozduran dernek üyesi Fahri Altun aldı.