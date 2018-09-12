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Helal beslenmek kolaylaştı

Türkiye’de Müslümanların helal gıdaya ulaşması zorlaşırken “” ile kolaylaşıyor. tarafından kurulan marketlerin sayısı 45’e ulaştı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Helal beslenmek kolaylaştı
Müslümanların günümüzde en önemli sorunlardan biri olan helal beslenme Türkiye'de artık daha basit. Müslümanlar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneğini () kurarak besinlerin dine uygunluğunu incelemeye başladı. GİMDES sertifikalı ürünlerin satıldığı "Uluslararası " tüm Türkiye'de şubelerini arttırıyor. 2005 yılında kurulan GİMDES, 2009'dan itibaren uluslararası geçerliliği olan Türkiye'nin ilk helal sertifikalama kurumu oldu. Tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere kolay bir şekilde ulaşma talepleri, helal market fikrini ortaya çıkardı. Bir sosyal proje olarak, Aralık 2011 itibariyle "Uluslararası Helal Dünya Marketleri" adı altında faaliyet gösteren market zincirlerinin ilk halkaları GİMDES denetim ve gözetiminde 'da hizmete girdi. Müslümanlar bu merketlerde günlük gereksinimleri olan gıda ve ihtiyaç maddelerini tüketirken haram ve şüpheli durumlara düşmüyor. Helal Dünya Marketleri 45 şubeye ulaştı ve 10 bin çeşide yakın ürün satışı gerçekleştiriyor.

SAĞLIKSIZ ÜRÜN YOK
Helal besinler kapsamında marketlerde hayvan kökenli jelatin, sistain, mono ve digliserid'li ürünler; sentetik tatlandırıcılı, aromalı, boyalı gıdalar; monosodyum glutomatlı, sodyum nitritli, karragenanlı, domuz enzimli, domuz proteinli ürünler bulunmuyor. İslami Helal kesim şartlarına uymayan et ürünlerisatılmıyor. GDO'lu ürünlerin satışına da izin verilmiyor. Tüm ürünler (GİMDES) tarafından sertifikalandırılıyor ve düzenli aralıklarla denetleniyor.
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