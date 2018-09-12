Kalkınmaya tam destek

Dünya ekonomisinin gelişimi ile birlikte katılım bankacılık sektörünün faaliyetlerinin her geçen gün geliştiğini belirten Ziraat Katılım
Genel Müdürü Metin Özdemir
, "Ziraat Katılım olarak ana hedefimiz, ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli nedenlerle ekonomi dışında kalmış atıl fonların farklı enstrümanlar aracılığıyla, reel sektöre kanalize etmek" dedi. ALTIN TAHVİLİ İHRACI
Müşterilerinin altın tasarruflarını ekonomiye kazandırmak için çeşitli adımlar attıklarına değinen Özdemir, ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nca 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde 81 il ve 245 ilçede aracı tek banka olarak, Ziraat Bankası ile yapmış olduğu Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemlerinde ilk defa bir katılım bankası olarak Ziraat Katılım'ın da yer aldığını söyledi. MÜŞTERİYE ÖZEL HİZMET
Bankacılık sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından birinin, KOBİ
'lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin sunulan ürün ve hizmetler olduğunun altını çizen Özdemir, "Ziraat Katılım olarak, müşteri nezdinde farklılaşmak için iyi iletişime önem veriyoruz" diye konuştu. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracat
yapan KOBİ müşterilerimize düşük maliyetli ve uzun vadeli Eximbank kaynaklı fonlar sağlayabiliyoruz. Öz kaynak ve Hazine destekli KGF kefaletli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara da devam ediyoruz. Mevcutta KOBİ ölçekli firmaların hammadde ve işletme finansmanı taleplerinde murabaha temeline dayanan finansman çözümleri sunmaktayız. Üretim ve satış kanallarını geliştirirken firmaların yeni yatırımlarına finansal kiralamayla desteğimiz de sürüyor." MİLLİ EKONOMİYE KATKI ZİRAAT
Katılım'ın, ithal ikamesi ürünlerin milli ve yerli kaynaklarla üretilmesine yoğunlaştığının altını çizen Özdemir, "Katılım bankacılığı sektöründe ilk defa Ziraat Katılım ile savunma sanayii, raylı sistemler ve otomotiv sanayii gibi mühendislik ve endüstriyel alanlarda hizmet veren Fikssan ile yüzde 50–50 hisse ortaklığında FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar A.Ş. kuruldu" dedi.