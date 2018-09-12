İzmir'de tekstil ihracatında teknik tekstilin payını artırmak isteyen tekstil ihracatçıları, Çin pazarına açıldı.

İhracatlarında katma değerli ürün ihracatının payını arttırmak isteyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2-7 Eylül tarihleri arasında Çin'in Şanghay şehrine yönelik 'Çin Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti' organizasyonu düzenledi. Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 11 tekstil firmasından 15 kişilik bir heyetle Spinexpo ve Cinte Techtextil China fuarlarına 'Çin Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti' düzenledikleri bilgisini paylaşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Çin'de ilk gün Cinte Techtextil China Fuarı'nı ziyaret edip fuar alanında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İkili iş görüşmeleri sonrasında heyetin Spinexpo ve Cinte Techtextil China fuarlarını ziyaret ettiğini anlatan Eskinazi, "Heyetimiz teknik tekstiller konusunda dünyadaki son gelişmeleri yakından görme olanağı buldu. Türkiye'nin tekstil sektöründe konvansiyonel tekstil üretiminden teknik tekstil üretimine geçiş konusunda geç kalmadan adımlar atması için çaba gösteriyoruz. Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonumuzla firmalarımız hem Çin tekstil pazarını araştırdı, hem de halihazırda teknik tekstil üretimi yapan firmalarımız yeni bir pazar ile tanıştı. Amacımız Ege Bölgesi'nde iyi bir ivme kazanan teknik tekstil ihracatının bu seviyesini daha yukarı taşımak" diye konuştu.



"Ümit verici"

Teknik tekstil sektörünün son yıllarda kaydettiği büyüme oranıyla, tekstil ve konfeksiyon sanayinin önemli bir bölümünü oluşturmaya başladığının altını çizen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknik tekstili, tekstil endüstrisinin en dinamik ve en ümit verici alanı olarak nitelendiriyoruz. Gün geçtikçe bu alanda yeni ürünler, yeni süreçler, yeni malzemeler üretilerek pazara sunuluyor. Bu pazarın gerek toplamda gerek kullanım alanlarına göre alt gruplar itibarıyla geleneksel tekstil ürünlerinden daha fazla büyümesi beklenmektedir."



Teknik tekstile yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı

Ege Bölgesi'nde teknik tekstilin ihracatının payını arttırmak için 5 yıl önce Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (TEKSMER) kuran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, teknik tekstile yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin teknik tekstil ürünleri ihracatı yüzde 19'luk artışla 899 milyon dolardan, 1 milyar 71 milyon dolara çıkarken, Ege Bölgesi'nden yapılan teknik tekstil ihracatı yüzde 40'lık artışla 45 milyon dolardan, 64 milyon dolara yükseldi.

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