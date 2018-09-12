THY, Arnavutluk merkezli ortak girişim şirketi kuracak

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere ortaklığımızın yüzde 49, MDN Investment SHPK firmasının yüzde 41 ve Arnavutluk hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının yüzde 10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon Amerikan dolarına tekabül edecek tutara kadar bir ortak girişim şirketi kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

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