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, Arnavutluk merkezli ortak girişim şirketi kuracak

Türk Hava Yolları () , yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere merkezli, toplam sermayesi 30 milyon dolar olan ortak girişim şirketi kurulmasına karar verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 17:44
THY, Arnavutluk merkezli ortak girişim şirketi kuracak

'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız nca, yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere ortaklığımızın yüzde 49, MDN Investment SHPK firmasının yüzde 41 ve Arnavutluk hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının yüzde 10 oranında hisseye sahip olacağı, merkezli, toplam sermayesi 30 milyon Amerikan dolarına tekabül edecek tutara kadar bir ortak girişim şirketi kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

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THY, Arnavutluk merkezli ortak girişim şirketi kuracak
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