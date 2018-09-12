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Vatandaş ekonomik saldırıyı gördü

’nin yaptırdığı anket, vatandaşın ekonomik saldırının dış kaynaklı olduğuna inandığını ortaya çıkardı. Vatandaş, ankette, bu sorunların çözüleceğine inancının da tam olduğunu belirtti

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Vatandaş ekonomik saldırıyı gördü
'nin ekonomiyle ilgili Türkiye genelinde yaptığı araştırma ve anketlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatandaş döviz kurlarındaki spekülatif yükseliş başta olmak üzere son dönemde ekonomi üzerinde oynanan oyunların dış kaynaklı olduğuna ve bunların üstesinden gelineceğine inanıyor. Vatandaşlar, Başkan 'a duyduğu güvenin tam olduğunu da bir kez daha teyit etti. Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının en önemli gündemlerinden biri ekonomi oldu.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Ekonomik saldırıya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Türkiye bu saldırının üstesinden gelecek, kararlıyız. Rasyonel adımlar atılacak. Dalgalanma ekonominin dinamiklerinden değil dış kaynaklı saldırı" dedi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , ekonomiye yönelik saldırı, bunun vatandaşta yansımasına ilişkin kapsamlı bir rapor sundu. AK Parti, sonuçları eylem planına dökecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yasal düzenlemeler yapılacak.
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Vatandaş ekonomik saldırıyı gördü
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