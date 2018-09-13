HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Açıktan atama işlemlerine Cumhurbaşkanı izin verecek

Açıktan atama işlemlerine Cumhurbaşkanı izin verecek

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Açıktan atama işlemlerine Cumhurbaşkanı izin verecek
Kamu kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak. Özel mevzuata göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için de Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Erdoğan'ın imzasıyla 'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak. Genelgede, TBMM İdari Teşkilatı, , hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun'un ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacağı da belirtildi.

BBVA'NIN PATRONU KÜLLİYE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Garanti Bankası'nın sahibi BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez Rodriguez'i kabul etti. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı da hazır bulundu. Başkan Erdoğan dün ayrıca TÜSİAD heyetini de 'de kabul etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Açıktan atama işlemlerine Cumhurbaşkanı izin verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN