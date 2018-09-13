Açıktan atama işlemlerine Cumhurbaşkanı izin verecek

Kamu kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak. Özel mevzuata göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için de Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete
'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak. Genelgede, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi
, Adalet Bakanlığı
hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun'un ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacağı da belirtildi. BBVA'NIN PATRONU KÜLLİYE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Garanti Bankası'nın sahibi BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez Rodriguez'i kabul etti. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu. Başkan Erdoğan dün ayrıca TÜSİAD heyetini de Külliye
'de kabul etti.