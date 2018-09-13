Ağrı Dağı'nın 'Meksika biberi' Avrupa'ya gönderiliyor

Mikroklima iklimi ve toprak yapısı sayesinde birçok sebze, meyve ve hububat türünün yetiştirildiği Iğdır'da Nevruz Sadak, 2 yıl önce "Meksika biberi" olarak da bilinen jalapeno üretmeye başladı.

Sadak, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Akyumak köyünde 15 dekarlık alanda yetiştirdiği biberleri, Iğdır Organize Sanayi Bölgesindeki işletmesinde işledikten sonra Avrupa'ya gönderiyor.

Yıllık yaklaşık 100 ton ürün elde eden girişimci Nevruz Sadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jalapeno biberini daha önce dışarıdan alarak Avrupa pazarına sunduklarını söyledi.

Iğdır'da birçok türün yetiştirilmesi dolayısıyla bu biberi yetiştirmeyi denediklerini ve başarı elde ettiklerini belirten Sadak, "Iğdır'da, tarlamızda yetiştirdiğimiz tarım ürününü burada işleyip Avrupa'ya gönderiyoruz. Iğdır 'Doğunun Çukurovası', toprakları çok verimli, biz de burada yetiştirdiğimiz ürünlerden iyi verim elde ediyoruz." dedi. Üretim alanlarının zamanla daha da genişleyeceğini aktaran Sadak, "Iğdır'da yetişen biber ve birçok ürünü Almanya'nın Münih kentinde bulunan ana işletmemizin yanında, yine Almanya'nın farklı yerlerindeki 20 şubemiz ve araçlarımızla Avrupa mutfağına perakende ve toptan sunuyoruz. Şu anda Almanya İsviçre, Avusturya ve Hollanda'ya ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, bu çalışmanın örnek bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Bu firma gerçekten Iğdır'a çok katkı sağlayacak. Çiftçimiz Iğdırlı, Avrupa'da uzun yıllar yaşamış fakat memleketini unutmamış. Gelip burada üretimini kendisi yapıyor. Bizim burada ürettiğimiz doğal ürünleri fabrikasında işliyor ve aynı anda Avrupa ve Almanya'ya gönderiyor. Bizim burada ürettiğimiz ürünü Iğdır'ın ürünü diye Avrupalı kendi sofrasında tüketebiliyor." dedi.