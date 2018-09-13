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Dolar ve euro kararı sonrası sert düştü

'nın artırım kararının ardından dolar 6 , euro ise 7,05 TL seviyelerini gördü

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 14:25
Dolar ve euro faiz kararı sonrası sert düştü

Türkiye Cumhuriyet (), Eylül ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Kurul kararına göre politika faiz oranını 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltildi.

Merkez'in faiz kararının ardından dolar ve euroda sert düşüş meydana geldi. karar öncesi 6,43 seviyesinde bulunan Dolar/ kararın açıklanmasının ardından yüzde 4'e ulaşan düşüşle 6 liraya kadar geriledi. Euro/TL paritesinde de yüzde 3'e yakın azalışla 7,05 düzeyine indi. Dolar kuru şu sıralarda 6,15, euro ise 7,20 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar ve euro faiz kararı sonrası sert düştü
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