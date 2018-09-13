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, oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (), piyasa beklentisi doğrultusunda oranlarında ve parasal genişleme programında değişiklik yapmadı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:21
ECB, faiz oranlarını değiştirmedi

'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında oranlarını değiştirmeme kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve hedefi doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi. Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar seviyesinde bu ayın sonuna kadar devam edeceği, ardından aylık 15 milyar avroya indirileceği bildirilen açıklamada, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre varlık alım programının yıl sonunda da sona ereceği aktarıldı.

Alınan kararlara ilişkin, saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan ECB Başkanı , konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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ECB, faiz oranlarını değiştirmedi
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