Küresel Piyasalar: Dolar 7 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor

Asya hisse senetleri, son kayıplarının değerlemeleri iki yılın en düşük seviyesine taşıması sonrasında yükselişini sürdürdü. Öncesinde, ABD hisse senetleri teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliş kaydetmişti.

Doların Şubat ayından beri en sert haftalık kaybına hazırlanmasıyla birlikte ABD – Çin ticaret görüşmelerine ilişkin beklentiler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi desteklemek için hamle yapması, Cuma günkü pozitif algıyı oluşturdu. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong hisseleri tırmandı. Çin hisse senetleri Ağustos verilerinin ardından yatay seyretti. Petrol, yatırımcılar Florence Kasırgası'nı takip ederken haftalık kazancına yöneldi.

Asya hisseleri haftayı Çarşamba gününe kadar görülen 10 günlük düşüş serisinin ardından artıda kapatıyor. ABD ile Çin hükümetlerinin ticaret görüşmelerin yeni rauntuna ilişkin detaylar üzerinde çalıştığı haberleri pozitif algıda etkili oluyor; bununla birlikte görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması kesinlikten uzak. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile ticaret anlaşmasına varması yönünde baskı altında olmadığını belirtti.

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, Bloomberg Television'da -ABD hisselerinin yüksek fiyatlanmasına karşın- yine de çok daha fazla yükselebileceğini söyledi. Shiller, "Trump'ın vergi indirimleri ve deregülasyon hamlelerinin algıyı desteklemesiyle birlikte ABD, ekonominin gücü ve hisse piyasası açısından harika bir durumda." dedi.

Hisse senetleri

Japonya'da Topix Endeksi, Tokyo saatiyle 13:30'da yüzde 0.8 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 1.2 arttı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.8 arttı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 azaldı. Avustralyada S&P/ASX 200 Endeksiyüzde 0.6 yükseldi. S&P 500 Endeks vadelileri yatay seyretti. Dayanak endeks önceki seansta yüzde 0.5 yükseldi. MSCI EM Endeksi yüzde 0.8 yükseldi.

Döviz

Yen dolar karşısında yüzde 0.1 yükselerek 111.81'den alıcı buldu. Çin dışında işlem gören yuan yüzde 0.1 değer kaybederek dolar karşısında 6.8527'den işlem gördü. Euro 1.1692 seviyesinde yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Cuma günü fazla değişmedi. Gösterge endeks bu hafta yüzde 0.9 ekside bulunuyor.

Tahviller

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.97 seviyesinde sabit kaldı. Avustralya'da 10 yıllıkların faizi yüzde 2.60'ta fazla değişmedi.

Emtia

WTI petrolün varili yüzde 0.3 değer kazanarak 68.80 dolar oldu. Altın yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,204.97 dolara geldi.