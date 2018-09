Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? 13 Eylül Perşembe güncel döviz kuru dolar ve euro fiyatları

Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabını, yine her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Belli bir süredir dış kaynaklı saldırıların hedefinde olan Türk ekonomisi, gerek devletin aldığı önlemler gerekse vatandaşların gösterdiği büyük özveri ile kontrol altına alındı. Ekonomideki durumu merak eden bireyler tarafından en çok araştırılan soru ise dolar ne kadar kaç TL oldu? sorusu olarak ilk sırada dikkat çekiyor. Son iki haftanın en düşük kuruna düşen dolar fiyatları her gün dalgalanma yaşıyor. An be an güncel dolar ve euro fiyatlarına ulaşmak için yine doğru adrestesiniz. İşte 13 Eylül Perşembe güncel dolar euro fiyatları.

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dolar fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 13 Eylül Perşembe sabahı dolar 6,3470 TL'den alınırken, 6,3542 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Euro fiyatları da vatandaşların araştırdığı ilgiyle araştırdığı konular arasında. 13 Eylül Perşembe sabahı dolar 7,3965 TL'den alınırken, 7,4039 TL'den satılıyor.

AN BE AN GÜNCEL DOLAR EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ