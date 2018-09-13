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haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? 13 Eylül Perşembe güncel kuru dolar ve euro fiyatları

dolar kuru haberi: Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar bir süredir devam ederken son dakika olarak dolar ve euro fiyatları da ilgiyle araştırılıyor. Vatandaşlar bürolarına akın ederek ellerindeki dövizleri bozdurup ekonomiye destek olmaya çalışırken bir yandan da 'dolar bugün ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Ekonomideki gidişatı merak eden milyonlarca yurttaş, gün içerisinde gerek gerekse eurodaki dalgalanmayı takip ediyor. Son iki haftanın en düşük kuruna ulaşan dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte 13 Eylül Perşembe güncel döviz kurları

Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:41
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? 13 Eylül Perşembe güncel döviz kuru dolar ve euro fiyatları

oldu? sorusunun cevabını, yine her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Belli bir süredir dış kaynaklı saldırıların hedefinde olan Türk ekonomisi, gerek devletin aldığı önlemler gerekse vatandaşların gösterdiği büyük özveri ile kontrol altına alındı. Ekonomideki durumu merak eden bireyler tarafından en çok araştırılan soru ise dolar ne kadar kaç TL oldu? sorusu olarak ilk sırada dikkat çekiyor. Son iki haftanın en düşük kuruna düşen her gün dalgalanma yaşıyor. An be an güncel dolar ve euro fiyatlarına ulaşmak için yine doğru adrestesiniz. İşte 13 Eylül Perşembe güncel dolar euro fiyatları.

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dolar fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 13 Eylül Perşembe sabahı dolar 6,3470 TL'den alınırken, 6,3542 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Euro fiyatları da vatandaşların araştırdığı ilgiyle araştırdığı konular arasında. 13 Eylül Perşembe sabahı dolar 7,3965 TL'den alınırken, 7,4039 TL'den satılıyor.

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