Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı 'Para Politikası Kurulu' (PPK) kararını açıkladı. Buna göre Kurul; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltilmesine karar verdi.

FİYAT İSTİKRARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA...



Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ederken, dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlandığı kaydedildi. Merkez, yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ederken, döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekti. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği kaydedilirken, bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar verdi.

SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada; enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Enflasyon beklentilerinin; fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği kaydedildi.



Ayrıca Merkez; açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurguladı.