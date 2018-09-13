Sülale boyu bekliyoruz

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül'de gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST
öncesinde Havacılık Müzesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, "Festivalde 14 farklı kategoride yarışan ülkemizin kıymetli cevherleri olan 2 bin gencimiz gelecekte bu dönüşümün liderleri olacak. Tüm vatandaşlarımızı aile boyu değil sülale boyu festivalimize bekliyoruz. Festival vatandaşlarımızda çok büyük merak uyandırdı. Nihai hedefimiz festivalin bu merakı havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında özellikle genç nesillerde tutkuya dönüşmesi. Gençlerin ayaklarını yerden keseceğiz" dedi.
Teknoloji yarışmalarına olan ilginin yıldan yıla artacağı öngörüsünde bulunan Bayraktar, en az 250 bin kişinin İstanbul'dan, 10 binlerce gencin şehir dışından ve birkaç bin kişinin de yurtdışından katılacağı bilgisini verdi. Selçuk Bayraktar, "beyaz şapkalı hacker" yarışmasına çok fazla ilgi gösterildiğini ifade etti. GENÇLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Selçuk Bayraktar, havacılık ve uzay alanlarında yapılan ufak etkinliklerin toplumun ve gençlerin bu alanlara ilgi ve sevgisini artırdığını belirtti. Bayraktar, TEKNOFEST'in Türkiye'yi havacılık ve uzay alanlarında hak ettiği yere gelmesi noktasında önem arz ettiğini aktararak, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmeyi, tüm toplumumuzla birlikte festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TEKNOFEST'te paydaşlarımız sponsorluğuyla teknoloji yarışmaları düzenliyoruz" diye konuştu. Bayraktar, bugünkü akıllı otomobillerin temelinin geçmişte yapılan festivallerde gerçekleştirilen yarışmalarla atıldığını dile getirdi. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Burada 7'den 70'e havacılık ve uzay özelinde teknoloji geliştirme tutkusunu tüm toplumumuza yaymayı hedefliyoruz. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Havacılığı, pilot olmayı seveceğiz ki uçak yapalım. Astronot olmak isteyeceğiz, yıldızları seveceğiz ki uzaya çıkalım, uzay araçları geliştirelim. İşte TEKNOFEST ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmesi yolunda gereken toplumsal seferberliğin ilk adımıdır." "BUGÜN TUZ GÖLÜ'NDE TARİH YAZILIYOR"
TEKNOFEST kapsamında, örneği sadece ABD'de bulunan roket yarışması da Tuz Gölü
'nde başladı. İlk gün 5 lise ve üniversite takımı roketlerini başarıyla fırlattı. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabında "Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor. Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu. Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı. 2800 metre irtifa hedefine ulaşıldı. Helal olsun sizlere gençler" paylaşımında bulundu.