Haberler Ekonomi Haberleri 10 yıl oldu ama iki kişiden biri hâlâ ‘krizdeyiz’ diyor

10 yıl oldu ama iki kişiden biri hâlâ ‘krizdeyiz’ diyor Yarın dünya ekonomisini çökerten, küresel krizin ateşleyicisi Lehman Brothers’ın batışının 10’uncu yılı. Aradan geçen zamanda gerekli dersler alındı mı bilinmez ama insanların yarısı krizden çıkılmadığını düşünüyor

Giriş Tarihi: 14.9.2018